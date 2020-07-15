За полгода зарплаты в России выросли на 3-4%

Наибольший рост был отмечен в Северо-Кавказском (5%) и Сибирском (4,1%) федеральных округах. Почти не изменились зарплаты на Дальнем Востоке (+0,2%) и в Северо-Западном федеральном округе (+0,4%).

За первое полугодие сильнее всего выросли оклады и премии в IT-индустрии, СМИ, рекламном бизнесе, PR, продюсировании, а также в производстве и продаже продуктов питания — в среднем на 8%.

В здравоохранении, строительстве, автомобильной индустрии, добывающей отрасли и в розничной торговле рост составил лишь 1%.

При этом в здравоохранении увеличение заработков может быть связано с надбавками за борьбу с коронавирусом, в строительстве — с тем, что страну из-за пандемии покинули мигранты, а у россиян более высокие ожидания, считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.