За несостоявшиеся путешествия россиянам смогут выдавать ваучеры

Вместо денег за несостоявшиеся поездки туристам могут выдавать ваучеры. Законопроект, разрешающий туроператорам не возвращать деньги, внесен правительством РФ в Госдуму.

Об этом свидетельствуют данные нижней палаты парламента, пишут РИА «Новости». По словам первого вице-спикера Александра Жукова, Госдума планирует обсудить этот документ на следующей неделе. Отмечается, что законопроект направлен на принятие дополнительных мер для поддержки отдельных отраслей экономики из-за распространения коронавируса.

Документ наделяет Кабмин правом устанавливать порядок, срок и условия возврата денег, при угрозе возникновения или возникновении ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС по всей России.

Если иностранным государством введены ограничения на въезд, правительство сможет приостановить обязанность туроператоров возвращать туристам деньги, но только при условии, если компания обязуется предоставить равнозначную путевку взамен.

Помимо этого правительство сможет изменять сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, а также уменьшать его размер.

Ранее правительство утвердило правила субсидирования туроператоров. На возмещение затрат из-за пандемии коронавируса смогут рассчитывать туристические агентства, внесенные в единый федеральный реестр туроператоров.