За нерабочую неделю бизнес может потерять около триллиона рублей

Неделя каникул в России может обойтись предприятиям в один триллион рублей. Но эти средства будут компенсированы серьезной поддержкой государства и увеличением спроса после окончания изоляции.

Как сообщают «Известия» опираясь на аналитику аудиторской сети FinExpertiza, наибольший ущерб получат организации, торгующие непродовольственными товарами оптом. Их недельный оборот в прошлом году составлял 504 миллиарда рублей.

На втором месте окажется непродуктовая розничная продажа — они недосчитаются 112 миллиардов. Далее следует научная и техническая сфера (в том числе исследовательская, правовая, бухгалтерская деятельность) их потери составят 57 миллиардов.

Часть убытков организации смогут компенсировать. Например, малый и средний бизнес сможет отчислять 15% от зарплат сотрудников в социальные фонды (ПФР, ФФОМС и ФСС) вместо 30%. Это позволит восполнить около 140 миллиардов в месяц или 1,3 триллиона рублей до конца года.

Правительство каждый день разрабатывает новые меры для поддержки бизнеса. Часть из которых уже приняли. Среди них: мораторий на штрафы до конца года, расширение льготного кредитования, отсрочка арендных платежей, обеспечение беспроцентными займами на неотложные нужды. Также премьер-министр заявил, что наиболее пострадавшие отрасли получат адресную поддержку.

По мнению экспертов, в полной мере еще невозможно оценить эффект от новых мер. Однако, уже сейчас можно ожидать, что предприятиям окажут существенную поддержку.

Ранее Сбербанк предоставил первый кредит с нулевой процентной ставкой по государственной программе. Кредит предоставляется для пострадавших от последствий эпидемии владельцев малого и микробизнеса.