За недекларирование криптовалюты предложили сажать в тюрьму

Владельцев криптовалюты предложили лишать свободы, если они как минимум два раза в три года не отчитались об операциях на сумму от 45 миллионов рублей. С такой инициативой выступил Минфин.

Закон «О цифровых финансовых активах» приняли в России в 2020 году. Теперь Минфин подготовил поправки, согласно которым за недекларирование криптовалюты будет вводиться уголовная ответственность. Речь идет о непредоставлении данных налоговой более двух раз в течение трех лет, пишет РБК. Также лишать свободы предлагается за включение в отчет заведомо ложных данных.

Если отчетов не было в течение трех лет об операциях на сумму 15 миллионов рублей, то владельцу криптовалюты будет грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены два года принудительных работ с лишением права занимать определенные должности. Арест же может продлиться до шести месяцев.

В случае операций на сумму, эквивалентную 45 миллионам рублей и более, лишить свободы смогут на срок до трех лет. Еще предусмотрены штрафы от 500 тысяч рублей до двух миллионов или до пяти лет принудительных работ. Отчитываться о криптовалюте будет необходимо, если за год сумма операций с цифровой валютой превысила 600 тысяч рублей. Рассчитывать сумму нужно по рыночной цене на день совершения каждой операции.