За март рубль упал на 15%

В марте этого года рубль пережил серьезное падение, потеряв 14,7% к доллару. Последний раз такой показатель был в январе 2015 года,. Там рубль потерял 18,7%.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Относительно евро рубль снизился также на 14,7%. По итогам за первый квартал 2020 года рубль потерял 20,9% к доллару и 19,7% к евро.

По данным Московской биржи, курс доллара к закрытию торгов вторника упал на 95 копеек до 78,37 рубля. Курс евро — на 1,12 рубля до уровня 86,50 рубля.

Из-за пандемии коронавируса и провала сделки ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке начались резкие обвалы и скачки. В начале марта страны провели переговоры, но так и не смогли договориться о сокращении добычи. В итоге цены на нефть начали резко падать, а курсы валют — расти.

Ранее 31 марта после значительного падения, цены на нефть марки Brent начали расти на азиатских торгах.