За год Россия снизила экспорт и увеличила импорт

На снижение товарооборота повлияло уменьшение поставок за рубеж нефти, нефтепродуктов и газа, а также рост закупок иностранных лекарств и легковых автомобилей.

В 2019 году экспорт сократился на 6%, до 423 миллиардов долларов, импорт вырос на 1,7%, до 243 миллиарда.

При этом, по данным опрошенных изданием экспертов, во внешней торговле наблюдается и положительная динамика — выросли продажи товаров, которые не относятся к сырью и топливу.