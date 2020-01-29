За год Россия снизила экспорт и увеличила импорт
Общие объемы торговли России с другими странами снизились за прошлый год на 3,3% — до 665 миллиардов долларов. С 2016 года торговля росла, следует из статистики Федеральной таможенной службы, с которой ознакомились «Известия».
На снижение товарооборота повлияло уменьшение поставок за рубеж нефти, нефтепродуктов и газа, а также рост закупок иностранных лекарств и легковых автомобилей.
В 2019 году экспорт сократился на 6%, до 423 миллиардов долларов, импорт вырос на 1,7%, до 243 миллиарда.
При этом, по данным опрошенных изданием экспертов, во внешней торговле наблюдается и положительная динамика — выросли продажи товаров, которые не относятся к сырью и топливу.