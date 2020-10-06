Число личных банкротств выросло за год на 65%

В январе–сентябре 2020 года было зарегистрировано почти на 65% больше банкротств физических лиц, чем за аналогичный период годом ранее. Статистику опубликовали на портале «Федресурс».

Всего за первые три квартала 2020 года суды признали банкротами 77 тысяч россиян, включая индивидуальных предпринимателей, уточнили «Известия». Каждое шестое банкротство пришлось на сентябрь — тогда финансово несостоятельными были объявлены более 12 тысяч человек.

Больше всего личных банкротств зарегистрировали с начала года в Москве — 4,6 тысячи, далее следуют Московская область (четыре тысячи), Санкт-Петербург и Самарская область (по 3,5 тысячи), Краснодарский край (3,4 тысячи) и Свердловская область (3,3 тысячи).

Процедуру банкротства в подавляющем большинстве случаев (94%) инициировали сами должники. В остальных случаях в суд обращались кредиторы или налоговики.

Рост числа личных банкротств в «Федресурсе» объяснили тем, что процедура стала понятнее и дешевле, а сами россияне — более информированными.