Число личных банкротств выросло за год на 65%
Всего за первые три квартала 2020 года суды признали банкротами 77 тысяч россиян, включая индивидуальных предпринимателей, уточнили «Известия». Каждое шестое банкротство пришлось на сентябрь — тогда финансово несостоятельными были объявлены более 12 тысяч человек.
Больше всего личных банкротств зарегистрировали с начала года в Москве — 4,6 тысячи, далее следуют Московская область (четыре тысячи), Санкт-Петербург и Самарская область (по 3,5 тысячи), Краснодарский край (3,4 тысячи) и Свердловская область (3,3 тысячи).
Процедуру банкротства в подавляющем большинстве случаев (94%) инициировали сами должники. В остальных случаях в суд обращались кредиторы или налоговики.
Рост числа личных банкротств в «Федресурсе» объяснили тем, что процедура стала понятнее и дешевле, а сами россияне — более информированными.