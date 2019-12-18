За фальшивые ГОСТы предложили штрафовать на 800 тысяч рублей

В настоящее время бизнесменов могут оштрафовать за ложную ссылку на государственный стандарт, но заплатить им придется меньше. Нарушение квалифицируется как обман потребителей.

В феврале 2019 года глава Росстандарта Алексей Абрамов уже предлагал ввести крупные штрафы за недостоверную отсылку к ГОСТам.

В новой редакции КоАП за ложное указание соответствия ГОСТу или Российскому стандарту (РСТ) предлагается штрафовать юридических лиц на 500-800 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — минимум на 100 тысяч, максимум на 400 тысяч рублей, должностных лиц — на сумму от 20 до 50 тысяч.

Помимо прямой отсылки к ГОСТу или Российскому стандарту штрафовать могут и за надписи на упаковке, такие как «Сделано по ГОСТу».