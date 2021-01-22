СМИ: у Минцифры попросили оплатить слежку за больными COVID-19

Минцифры решило перезапустить систему мониторинга по геоданным о заболевших COVID-19 или контактировавших с ними лиц. Операторы связи попросили правительство компенсировать им затраты на передачу этой информации.

Письмо на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева отправила глава рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика» Анна Серебряникова. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на документ.

В «Информационной инфраструктуре», объединяющей основных операторов связи, указали на «дополнительные издержки». Они возникнут из-за необходимости привлечь постоянных сотрудников и выделить ресурсы внутренних систем для обработки информации при возобновлении передачи данных в систему мониторинга.

«Оказание операторами связи услуг по обработке и передаче данных в систему мониторинга должно осуществляться на возмездной основе в рамках договорных отношений», — подчеркнула Серебряникова. Как уверяют источники, ранее затраты на передачу сведений операторам никак не компенсировали.

Систему мониторинга хотят запустить заново в пяти регионах. В их число вошли Бурятия, Оренбургская область, Приморье, Забайкальский и Красноярский края. В Минцифры считают, что затраты операторов на работу с системой существенными не являются. Кроме того, никаких расчетов по упомянутым издержкам в министерство они не предоставили.