«Яндекс» запустит сервис безналичной оплаты Yandex Pay

IT-компания «Яндекс» намерена запустить собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay. Он будет доступен на веб-страницах «Яндекса». В целом сервис похож на аналогичные продукты компаний Google и Apple.

Об этом сообщило издание VTimes, со ссылкой на документы компании.

Представитель «Яндекса» не стал обсуждать создание Yandex Pay, но уточнил, что пользователи сейчас могут привязать банковскую карту к своему аккаунту, и оплачивать покупки и заказы через сервисы «Яндекса».

«Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах „Яндекса“. Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — заявил представитель компании.

Ранее стало известно, что компания «Яндекс.Такси» за покупку кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет» заплатит 178 миллионов долларов.