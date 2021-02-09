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    09 февраля 2021, 22:33

    «Яндекс» запустит сервис безналичной оплаты Yandex Pay

    Анастасия Кукова

    IT-компания «Яндекс» намерена запустить собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay. Он будет доступен на веб-страницах «Яндекса». В целом сервис похож на аналогичные продукты компаний Google и Apple.

    «Яндекс» запустит сервис безналичной оплаты Yandex Pay

    Об этом сообщило издание VTimes, со ссылкой на документы компании.

    Представитель «Яндекса» не стал обсуждать создание Yandex Pay, но уточнил, что пользователи сейчас могут привязать банковскую карту к своему аккаунту, и оплачивать покупки и заказы через сервисы «Яндекса».

    «Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах „Яндекса“. Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — заявил представитель компании.

    Ранее стало известно, что компания «Яндекс.Такси» за покупку кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет» заплатит 178 миллионов долларов.