Wildberries решил зарегистрировать бренд «Ягодки»

Несмотря на то, что переименование сайта Wildberries в «Ягодки» было временной рекламной акцией, маркетплейс решил зарегистрировать новый бренд. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой», — объяснили в пресс-службе.

В понедельник на сайте маркетплейса изменили дизайн. Вместо Wildberries в шапке появилось слово «Ягодки». Сначала пресс-служба отказалась комментировать неожиданный ребрендинг, а потом объяснила, что это часть рекламной акции. На следующий день администратор сайта вернул ему прежний вид. В Роспотребнадзоре признали, что это не нарушило прав потребителей.

Вслед за Wildberries сервис покупки билетов Aviasales сменил название своего сайта на «Билетики», но спустя время вернул прежнее, в русифицированном варианте — «Авиасейлс».

Рекламную акцию с ребрендингом маркетплейса устроили после того, как покупатели раскритиковали его за новые условия возврата, сообщило Nation News. Wildberries увеличил минимальную стоимость товаров, возврат которых можно оформить бесплатно.