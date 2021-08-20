Wildberries обвинил Visa и Mastercard в давлении на банки

Иностранные платежные системы Visa и Mastercard незаконно грозят российским банкам штрафами из-за решения о комиссиях и проявляют недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего отечественного онлайн-ретейлера Wildberries.

«Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — приводит «Интерфакс» текст сообщения пресс-службы компании.

В Wildberries также рассказали о снижении цен с 16 августа с учетом платежных комиссий, которые раньше закладывали в стоимость товаров. Теперь покупатели могут сами выбирать, какой платежной системой им лучше пользоваться.

Накануне ретейлер сообщил о готовности к переговорам с международными платежными системами Visa и Mastercard, однако пока предложений по обсуждению учета тарифов в цене товара от них не было.