Система денежных переводов Western Union решила отказаться от переводов внутри России. Работа прекратится с 1 апреля из-за низкой востребованности операций.

Внутрироссийские переводы прекратятся с 1 апреля 2022 года, сообщил РБК со ссылкой на письмо Western Union. О своем решении компания рассказала банкам-партнерам. В уведомлении сказано, что операции прекратят из-за их низкой востребованностью на территории страны. При этом трансграничные переводы продолжат проводить.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу», — заявили в компании.

Как пояснили в Western Union, речь идет о платформе, которая позволяет партнерам компании быстро переводить деньги для своих клиентов в другие страны. Отправку переводов внутри России закроют уже 31 марта, а 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. Если перевод оформили до 31 марта, но его не получили, то отправитель сможет вернуть деньги в одном из отделений «Почты России».