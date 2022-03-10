Western Union прекратит работу в России и Белоруссии

Система денежных переводов Western Union приостанавливает операции в России и Белоруссии. Сообщение об этом компания распространила 10 марта.

Решение принято «в свете продолжающихся трагических событий» на Украине.

«Мы вели обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон, стремясь прийти к правильному решению относительно наших услуг в России и Беларуси. Мы тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для наших уважаемых коллег, партнеров и клиентов», — отметили в компании.

В Western Union подчеркнули, что одним из их приоритетов остаются благополучие и безопасность сотрудников.

С 10 марта в России временно перестанут работать международные платежные системы Visa и Mastercard. Внутри РФ Visa и Mastercard будут действовать до истечения своего срока. Никаких ограничений по операциям Visa и Mastercard нет — ими можно платить за товары и услуги, можно снимать с карт наличные или пополнять их, переводить средства с карты на карту. Денежные средства клиентов на банковских картах доступны полностью.

В Центробанке и Национальной системе платежных карт предупредили, что картами нельзя будет расплатиться за границей и в иностранных интернет-магазинах. Прекратят свою работу сервисы ApplePay и GooglePay.