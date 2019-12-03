  • Western Union и Contact заблокировали переводы в Таджикистан

    03 декабря 2019, 03:08

    Светлана Степанова

    Ряд платежных систем перестали переводить деньги Таджикистан. Среди низ «Близко», Contact и Western Union. Жители страны все еще могут пользоваться системами «Золотая корона», «Бнистрим» и MoneyGram, однако получение средств не гарантируется. Об этом сообщил РБК.
    Western Union и Contact заблокировали переводы в Таджикистан

    С 3 декабря в Таджикистане начал функционировать Национальный процессинговый центр (НПЦ). Теперь операции без открытия счета системы денежных переводов должны проводить через него. Проблема в том, что не все платежные системы успели зарегистрировать подключение к НПЦ. По данным национального банка Таджикистана, работа с «Юнистрим» уже начата, соглашение с Western Union подписано.

    «Мигрантская экономика». Остановка переводов из России ударит по жителям Таджикистана

    Подробнее

    «Мы завершаем работу над изменением организации процессинга в соответствии с новыми требованиями оказания услуг денежных переводов в Таджикистане», — прокомментировал ситуацию представитель Western Union.

    Система «Юнистрим» продолжает работать в штатном режиме, однако возможны ограничения средств на выдачу сомони — национальной валюты Таджикистана.

    Национальный процессинговый центр был запущен в Таджикистане с целью повышения безопасности и прозрачности операций и транзакций.