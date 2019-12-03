Western Union и Contact заблокировали переводы в Таджикистан

С 3 декабря в Таджикистане начал функционировать Национальный процессинговый центр (НПЦ). Теперь операции без открытия счета системы денежных переводов должны проводить через него. Проблема в том, что не все платежные системы успели зарегистрировать подключение к НПЦ. По данным национального банка Таджикистана, работа с «Юнистрим» уже начата, соглашение с Western Union подписано.

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«Мы завершаем работу над изменением организации процессинга в соответствии с новыми требованиями оказания услуг денежных переводов в Таджикистане», — прокомментировал ситуацию представитель Western Union.

Система «Юнистрим» продолжает работать в штатном режиме, однако возможны ограничения средств на выдачу сомони — национальной валюты Таджикистана.

Национальный процессинговый центр был запущен в Таджикистане с целью повышения безопасности и прозрачности операций и транзакций.