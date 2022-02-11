WebMoney официально перестала работать в России

Все операции по рублевым кошелькам WebMoney в России с этой пятницы стали недоступны из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Об этом сообщили на сайте платежной системы.

ЦБ РФ в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ). Это расчетный банк WebMoney по рублевым кошелькам.

Электронные денежные средства с российских кошельков WebMoney, замороженные в ККБ, выплатят владельцам. О порядке возврата средств пообещали сообщить позднее.

В WebMoney заявили, что причина отзыва лицензии у ККБ «не имеет никакого отношения к объяснениям» в пресс-релизе ЦБ.

«Банк никогда не был причастен к обслуживанию „теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка“. Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка», — заявили в WebMoney.

Отзыв лицензии у ККБ коснулся миллионов пользователей WebMoney с рублевыми кошельками.