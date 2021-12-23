ФНС России вдвое уменьшила количество взысканий с бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) в два раза снизила число взысканий с бизнеса. В этом ей помог клиентоориентированный подход, заявил заместитель главы ведомства Константин Чекмышев, передало РИА «Новости».

«Если в 2019 году налоговики направляли документы взыскания и приостановки счетов в банки 7,3 миллиона раз, то в 2021 году это число снизилось до 3,6 миллиона», — описал ситуацию Чекмышев на встрече с организацией «Опора России».

Он добавил, что приставам при этом долг стали передавать от ФНС еще реже — число взысканий с четырех миллионов уменьшилось в три раза.

В пресс-службе ФНС агентству рассказали, что с помощью современных компьютерных технологий налоговики научились отличать уклоняющихся от уплаты налогов от тех плательщиков, которые временно испытывают финансовые трудности. Теперь это умеют делать специально обученные алгоритмы.

«Дела о взыскании сейчас уйдут в более тяжелую для должника процедуру взыскания приставами, только если нет уверенности, что сработает инкассовое поручение — например, если ведутся расчеты через третьих лиц, выводятся активы», — объяснили в ведомстве.

В будущем ФНС захотела организовать еще более простую систему уплаты налогов и перейти на единый налоговый счет — ЕНС. Для этого процесса Госдума уже приняла необходимый закон.