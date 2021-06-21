Взыскание алиментов в России переведут в онлайн

Взыскание алиментов должно перейти в электронный формат в России к 2023 году. После этого процедура будет осуществляться преимущественно удаленно, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Перевод взыскания алиментов в онлайн проведут в рамках цифровой трансформации, которая позволит создать систему электронного межведомственного взаимодействия, сообщил ТАСС.

По словам Чернышенко, такое взаимодействие будет осуществляться с банками и работодателями. Это должно обеспечить безусловное исполнение решений суда по взысканию алиментов.

«Таким образом, государство полностью защитит интересы и права ребенка», — сказал Чернышенко.

Планируется, что к 2023 году можно будет подать иск в мировой суд через портал госуслуг. Все банки будут подключены к Федеральной службе судебных приставов через электронный документооборот.

Проблема неуплаты алиментов стоит в России довольно остро. По последним данным ФССП, только в Москве насчитываются почти 26 тысяч злостных неплательщиков алиментов. При этом почти каждому второму из них запрещено выезжать из страны.

В Московской области с начала года приставы взыскали с должников более 465 миллионов рублей в пользу детей.