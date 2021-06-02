Россияне начали брать кредит для первого взноса за ипотеку

Не менее 7% от общего объема достигла доля ипотеки, в которой для выплаты первого взноса россияне брали другой кредит. Они соблазнились выгодными предложениями госпрограммы, но еще один заем повышает долговую нагрузку, увеличивая вероятность выхода в дефолт. Такие клиенты традиционно находятся в зоне риска.

Об этом сказано в аналитическом обзоре рейтингового агентства АКРА, с которым ознакомилась газета «Коммерсант».

Ажиотажный спрос на ипотеку создала госпрограмма льготной ипотеки, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Россияне хотели воспользоваться низкой ставкой в 6,5% и для этого набрали потребительских кредитов, чтобы выплатить первый взнос.

По мнению аналитика S&P Дмитрия Назарова, определенную роль сыграли рост цен на недвижимость и падение реальных доходов населения. Последний фактор является главным риском.

Вице-президент Moody`s Ольга Ульянова подтвердила, что финансовое положение заемщика, взявшего потребкредит на первый взнос по ипотеке изначально является более слабым.

«После получения кредитов долговая нагрузка существенно повышается, ведь заемщику придется обслуживать и ипотеку, и потребительский кредит, который чаще всего выдан по более высокой ставке», — добавила Ульянова.

В результате заемщик может склониться к отказу от недвижимости. Причем он может выйти в дефолт уже по обоим кредитам. Скорее всего, после отмены льготной госпрограммы по ипотекам, снизится число заемщиков, которые взяли на выплату первого взноса второй кредит.

Большинство россиян (46%) опасаются потерять работу и вместе с ней возможность выплачивать кредит. Боятся заболеть 23% заемщиков, беспокоятся о том, что банк поднимет процентную ставку и ежемесячный платеж 22%.