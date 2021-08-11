Россиянам рассказали, когда нужно срочно выводить деньги с биржи

Прогнозировать крах на бирже всегда очень сложно, но в момент перегретости стоит сократить агрессивные позиции и увеличить долю консервативных инструментов в портфеле. Об этом рассказал агентству «Прайм» личный брокер «Открытие Брокер» Сергей Трощенков.

«Если мы говорим о понятии эффективного рынка, то все, что происходит в мире должно уже быть учтено в рыночных ценах с точки зрения макро- и микроэкономических параметров. Соответственно, исходя из данной гипотезы, фондовый рынок всегда оценен справедливо и в моменте причин для его обрушения нет», — сказал эксперт.

Трощенков отметил, что обрушить рынок может какое-то непредвиденное событие. Оно может негативно повлиять на экономику прямо или косвенно. По его словам, многие оценки текущего состояния рынка носят очень субъективный и даже эмоционально окрашенный характер. Объективно можно оценивать, где рынок находится сейчас в сравнении с кризисом 2008 года. Но поверхностное изучение более тонких вопросов часто порождает ложные гипотезы.

«Сильно изменилась структура крупнейших индексов. Если раньше в S&P500 было больше количество циклических компаний, то сейчас это в основном FANGMAN (Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet, Microsoft, Apple, NVIDIA)», — отметил эксперт.

Ранее России предрекли рост доходов от экспорта электроэнергии. Цены на экспорт выросли и даже превысили допандемийный уровень.