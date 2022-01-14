Вывод денег за рубеж по «молдавской схеме» запретят в России

В России могут запретить перевод средств за границу по исполнительным листам. Законопроект с таким предложением подготовил Минюст, написала газета «Известия».

Запрет перечисления средств на счета зарубежных финансовых организаций по исполнительным листам позволит свести к минимуму случаи легализации доходов, полученных преступным путем, пояснили в ведомстве. Это также минимизирует случаи ухода от уплаты налогов по такой схеме.

Законопроект находится на стадии согласования с заинтересованными ведомствами и органами власти, добавили в Минюсте.

В ЦБ согласились с тем, что такие поправки минимизируют сомнительные операции с выводом денег за границу. Инициативу поддержали и в Росфинмониторинге. Там отметили, что это позволит применять к подозрительным операциям весь спектр законных мер.

Исполнительные листы используются для принудительного взыскания денег с должника. Они выдаются на основании решений судов. При предъявлении таких документов банк обязан сразу же переводить средства со счета должника на счет взыскателя.

Так называемая молдавская схема получила распространение в 2011–2014 годах, она использовалась компаниями в России для вывода денег по исполнительным листам якобы для возвращения займа. Средства перечислялись фирмам-пустышкам в Молдавии.