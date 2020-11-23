Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Лидером по числу высокооплачиваемых работников стала Чукотка. Там более 40% трудоустроенных получают от 100 тысяч в месяц. А доля занятых с низкими зарплатами составляет 0,6%.

Топ-10 регионов с самыми высокооплачиваемыми сотрудниками выглядит так:

1. Чукотский автономный округ (40,5% с зарплатами от 100 тысяч против 0,6% с заработком 15 тысяч и ниже),

2. Ямало-Ненецкий автономный округ (35% против 0,6%),

3. Москва (31,6% против 1,2%),

4. Магаданская область (27,3% против 0,3%)

5. Ненецкий автономный округ (25,8% против 2%)

6. Сахалинская область (21,9% против 0,4%),

7. Республика Саха (Якутия) (18,9% против 1,3%),

8. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (18,4% против 0,6%),

9. Камчатский край (18,4% против 0,2%),

10. Санкт-Петербург (13,5% против 2,2%).

На последних местах рейтинга расположились Мордовия, Ивановская область и Кабардино-Балкария. Там 100 тысяч и больше зарабатывает 1% трудоустроенных. В Псковской, Кировской, Орловской, Тамбовской областях и Чечне такие зарплаты у 1,1% жителей. В Дагестане, Марий Эл, Адыгее, Брянской области — у 1,2%.