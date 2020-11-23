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    23 ноября 2020, 01:54

    Названы регионы с самыми высокими зарплатами

    Кирилл Фролов

    Лишь 7,9% россиян зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц и более. В основном высокие зарплаты у работников на Крайнем Севере и в Москве. Лидерами по числу сотрудников с зарплатой ниже 15 тысяч стали центральные области и республики Северного Кавказа, свидетельствуют данные рейтинга РИА «Новости».
    Названы регионы с самыми высокими зарплатами

    Лидером по числу высокооплачиваемых работников стала Чукотка. Там более 40% трудоустроенных получают от 100 тысяч в месяц. А доля занятых с низкими зарплатами составляет 0,6%.

    Топ-10 регионов с самыми высокооплачиваемыми сотрудниками выглядит так:

    1. Чукотский автономный округ (40,5% с зарплатами от 100 тысяч против 0,6% с заработком 15 тысяч и ниже),

    2. Ямало-Ненецкий автономный округ (35% против 0,6%),

    3. Москва (31,6% против 1,2%),

    4. Магаданская область (27,3% против 0,3%)

    5. Ненецкий автономный округ (25,8% против 2%)

    6. Сахалинская область (21,9% против 0,4%),

    7. Республика Саха (Якутия) (18,9% против 1,3%),

    8. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (18,4% против 0,6%),

    9. Камчатский край (18,4% против 0,2%),

    10. Санкт-Петербург (13,5% против 2,2%).

    На последних местах рейтинга расположились Мордовия, Ивановская область и Кабардино-Балкария. Там 100 тысяч и больше зарабатывает 1% трудоустроенных. В Псковской, Кировской, Орловской, Тамбовской областях и Чечне такие зарплаты у 1,1% жителей. В Дагестане, Марий Эл, Адыгее, Брянской области — у 1,2%.