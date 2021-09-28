Россиянам перечислили валюты с высоким потенциалом роста

Чешская крона, новозеландский доллар и швейцарский франк должны показать осенний рост. Такой прогноз сделал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

По словам финансиста, курс чешской кроны должен пойти вверх благодаря превышению сальдо трансферов, устойчивому росту ВВП и хорошему инвестиционному климату. Новозеландскому доллару поможет подняться устойчивое развитие экономики. По словам Казанского, валюта еще не исчерпала свой потенциал укрепления к доллару. Стоит присмотреться и к швейцарскому франку.

«Многоукладность экономики страны, высокая степень экономической свободы и продуктивность труда, а также низкая процентная ставка, в долгосрочной перспективе обеспечивающая рост инвестиционного кредитного портфеля корпораций, — все это обеспечивает условия для роста швейцарского франка», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что положительная динамика курса может наблюдаться у южнокорейской воны, дирхама ОАЭ и израильского шекеля.