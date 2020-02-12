Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей

За три года борьбы за легализацию доходов россиян бюджет пополнился на 21,2 миллиарда рублей. С 2016 года наблюдался рост поступлений с трех до 3,9 триллионов рублей. Ускорить этот процесс помогут усовершенствованные законы.

Как сообщила Счетная палата со ссылкой на итоги проверки, проведенной Федеральной налоговой службой (ФНС), пятая часть до сих пор получает зарплату «в конверте». Документ поступил в распоряжение газеты «Известия». Полностью вывести «из тени» доходы граждан невозможно, но процесс можно существенно ускорить. Поэтому в ближайшее время ФНС сконцентрируется на повышении собираемости налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Счетная палата сообщила, что в 2016–2018 годах и в первом полугодии 2019 года ФНС проверила около 900 тысяч налогоплательщиков. Службе удалось вывести «из тени» 21,2 миллиарда рублей.

Главной помехой в «обелении» доходов россиян Счетная палата назвала пробелы в законодательстве. Речь, в частности, идет об отчете о получении материнского капитала, субсидий на покупку жилья и отсутствие сведений о трудовых мигрантах.

Поэтому в ближайшие годы будет проведена цифровизация налогового администрирования. Кроме того, все данные о россиянах будут сведены в одну базу данных, а также предоставления граждан возможности оплачивать налоги через МФЦ.

Счетная палата составила и опубликовала план проверок на 2020 год. В соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина, направленными на снижение уровня бедности населения, аудиторы перейдут к риск-ориентированному подходу и будут проверять наиболее проблемные области.