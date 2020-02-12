Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей
Как сообщила Счетная палата со ссылкой на итоги проверки, проведенной Федеральной налоговой службой (ФНС), пятая часть до сих пор получает зарплату «в конверте». Документ поступил в распоряжение газеты «Известия». Полностью вывести «из тени» доходы граждан невозможно, но процесс можно существенно ускорить. Поэтому в ближайшее время ФНС сконцентрируется на повышении собираемости налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Счетная палата сообщила, что в 2016–2018 годах и в первом полугодии 2019 года ФНС проверила около 900 тысяч налогоплательщиков. Службе удалось вывести «из тени» 21,2 миллиарда рублей.
Главной помехой в «обелении» доходов россиян Счетная палата назвала пробелы в законодательстве. Речь, в частности, идет об отчете о получении материнского капитала, субсидий на покупку жилья и отсутствие сведений о трудовых мигрантах.
Поэтому в ближайшие годы будет проведена цифровизация налогового администрирования. Кроме того, все данные о россиянах будут сведены в одну базу данных, а также предоставления граждан возможности оплачивать налоги через МФЦ.
Счетная палата составила и опубликовала план проверок на 2020 год. В соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина, направленными на снижение уровня бедности населения, аудиторы перейдут к риск-ориентированному подходу и будут проверять наиболее проблемные области.