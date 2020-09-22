Стало известно, когда евро может стать выше 90 рублей

Пик курса европейской валюты стоит ожидать к концу года. Такое мнение выразил Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук Алексей Зубец.

В разговоре с «Вечерней Москвой» он отметил, что курс доллара и евро обычно растет осенью. По его словам, это традиционная история — бизнесу нужна валюта, потому что к концу года нужно выплачивать дивиденды. Зубец призвал ждать пика «игры на повышение» к Новому году.

Кроме того, экономист напомнил о внешнеполитическом давлении на рубль — риск новых санкций и ситуация с Алексеем Навальным. Влияние оказывает также вероятность второй волны коронавирусной инфекции, которая может снизить спрос на нефть и газ. При этом он предсказал дефицит нефти в следующем году.

«Если не возобновить добычу, то цены начнут расти», — сказал эксперт.

Он также предупредил о долгосрочном влиянии на рубль «Зеленого пакта» Евросоюза. Данный документ предусматривает сведение на нет покупок энергоносителей к 2050 году.

Экономист допустил, что европейская валюта может подорожать в ближайшее время.

«Если спекулянты начнут играть на повышение, ЦБ должен вмешаться, чтобы не дать разыграться спекулянтам и заставить крупных экспортеров продавать валютную выручку», — разъяснил он.

Эксперт допустил, что ЦБ может и не вмешаться, чтобы более дорогой евро создал барьер для импорта и простимулировал внутреннее производство.