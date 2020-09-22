Стало известно, когда евро может стать выше 90 рублей
В разговоре с «Вечерней Москвой» он отметил, что курс доллара и евро обычно растет осенью. По его словам, это традиционная история — бизнесу нужна валюта, потому что к концу года нужно выплачивать дивиденды. Зубец призвал ждать пика «игры на повышение» к Новому году.
Кроме того, экономист напомнил о внешнеполитическом давлении на рубль — риск новых санкций и ситуация с Алексеем Навальным. Влияние оказывает также вероятность второй волны коронавирусной инфекции, которая может снизить спрос на нефть и газ. При этом он предсказал дефицит нефти в следующем году.
«Если не возобновить добычу, то цены начнут расти», — сказал эксперт.
Он также предупредил о долгосрочном влиянии на рубль «Зеленого пакта» Евросоюза. Данный документ предусматривает сведение на нет покупок энергоносителей к 2050 году.
Экономист допустил, что европейская валюта может подорожать в ближайшее время.
«Если спекулянты начнут играть на повышение, ЦБ должен вмешаться, чтобы не дать разыграться спекулянтам и заставить крупных экспортеров продавать валютную выручку», — разъяснил он.
Эксперт допустил, что ЦБ может и не вмешаться, чтобы более дорогой евро создал барьер для импорта и простимулировал внутреннее производство.