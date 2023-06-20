Деньги 20 июня 2023, 06:06 Выручка российских компаний впервые в истории превысила отметку в квадриллион рублей РБК: выручка российских компаний впервые в истории превысила квадриллион рублей Pxhere

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Выручка российских компаний за 2022 год превысила один квадриллион рублей. Этот показатель увеличился в два раза по отношению к 2021 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные ФНС России.

«Российские организации за 2022 год задекларировали перед налоговой выручку на сумму 1268 триллион рублей (или почти 1,3 квадриллиона, то есть сумму с 15 нулями)», — указано в материале.

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Этот показатель почти вдвое больше выручки 2021 года, указывается в статье. Тогда он равнялся 655 триллионам рублей.

Порог в один квадриллион рублей, как отмечается, выручка компаний превысила впервые в истории России.

Москва резко взлетела в рейтинге городов мира по стоимости проживания. Перечень составляет американское консалтинговое агентство ECA International. За год российская столица преодолела более 30 позиций и поднялась с 62-й на 25-ю строчку. Как отметил в беседе с «360» политолог и экономист Евгений Змиев, на изменение позиций Москвы в рейтинге городов по стоимости жизни повлияли сразу несколько факторов. Прежде всего это связано с укреплением курса рубля по отношению к валюте.