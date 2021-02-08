Выручка банков выросла в 1,5 раза от переводов россиян

Российским банкам за время пандемии удалось увеличить свой доход от денежных переводов клиентов. Доходы финансовых организаций успели вырасти в полтора раза.

За период пандемии банки увеличили свою выручку на разную сумму. Рост доходов финансовых организаций колеблется от 26 до 90%, пишет газета «Известия» со ссылкой на анализ бухгалтерской отчетности (РСБУ) топ-10 кредитных организаций.

В доходы банков от переводов входят комиссии за перечисления денег со счета на счет и платежи. В частности прибыль растет за счет оплаты услуг ЖКХ. В 2020 году Сбербанку удалось заработать на переводах 71 миллиард рублей. Это на 48% по сравнению с 2019 годом. Доходы ВТБ выросли на 27%, достигнув отметки в 7,1 миллиарда рублей. Альфа-банк заработал 6,8 миллиарда рублей, что на 45% больше. Доходы РСХБ поднялись на 90% до 600 миллионов рублей.

При этом Московский кредитный банк (МКБ) и «Открытие» в 2020 году потеряли деньги на переводах. Прибыль упала на 28 и 33% соответственно. В первом банке уменьшение доходов объяснили приоритетным развитием сервисов для клиентов. Весной 2020 года финансовая организация отменила комиссии за переводы на фоне ситуации с коронавирусом.