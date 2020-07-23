Выросли цены на нефть WTI и Brent

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 0,41% — до 42,07 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре возросли в цене на 0,34% и теперь составляют 44,44 доллара за баррель.

Мировые цены поднялись после снижения, вызванного данными о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю.

Добыча нефти в США за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,1 миллиона баррелей в сутки. В результате после выхода статистики снижение нефтяных котировок превысило 1%.

Рынки продолжают следить за перспективами по поводу спроса на сырье на фоне пандемии коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев новой инфекции в мире превысило 15 миллионов человек. Эксперты предрекают вторую волну, а она может негативно сказаться на восстановлении мировой экономики. А это в свою очередь плохо отразится на ожиданиях по нефтяному спросу.