Объем выявленной ФТС контрабанды наличных вырос в 10 раз

В период с января по август 2021 года выявлено незаконное перемещение денежных средств на сумму 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Эта сумма в 10 раз превышает показатели аналогичных периодов 2020 и 2019 годов.

По итогам восьми месяцев текущего года по фактам контрабанды таможенными органами было возбуждено 65 уголовных дел против 49 в 2020-м, отметил представитель службы.

В основном, как уточнил представитель ФТС, контрабандный провоз наличной валюты наблюдается через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России или обратно.

Причиной такого резкого роста объема незаконно перемещенных денег стало выявление в первом полугодии южной таможней деятельности группы лиц. Они неоднократно на протяжении длительного периода вывозили в Турцию наличные на сумму, которая превышает 1,2 миллиарда рублей, отметили в ФТС.

По указанным фактам было возбуждено два уголовных дела. По остальным делам о контрабанде, как заверили в таможенном органе, сумма в среднем не превышает 2,5 миллиона рублей.