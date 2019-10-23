Вырос курс доллара и евро

На десять утра доллар стоил на пять копеек больше по сравнению с ценой на закрытии биржи вчера — 63,78 рубля. За следующий час торгов валюта подорожала до 63,81.

Евро на открытии стал дороже на четыре копейки, чем был на закрытии. Цена евро составила 70,94 рубля. Позже валюта выросла до 70,97.

Центробанк установил официальный курс валют на 23 октября — 63,6336 рубля за доллар и 70,9196 за евро.