Вице-мэр Москвы Ефимов: объем экспорта несырьевой продукции в 2021 году вырос до $33,5 млрд

Московские предприниматели в 2021 году продали за границу товаров на общую сумму 33,5 миллиарда долларов. Это на четверть больше, чем годом ранее. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что большую часть товаров предпринимателей российской столицы купили представители дружественных стран.

«В 2021 году московские компании экспортировали в 186 стран продукцию несырьевого неэнергетического сектора на сумму 33,5 миллиарда долларов, что на 25% превышает результат 2020 года. При этом 56,9% поставок на общую сумму более 19 миллиардов долларов пришлось на рынки дружественных государств», — заявил Ефимов.

Вице-мэр Москвы подчеркнул, что основным покупателем столичной продукции в прошлом году стал Казахстан. Общий объем поставленных товаров составил 3,4 миллиарда долларов. Также в список главных импортеров московских товаров вошли Белоруссия, Китай, Алжир, Индия, Турция, Иран и Вьетнам.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что 81,7% от всего объема экспорта пришлось на товары промышленного сектора города, куда вошли механическое оборудование, техника, электрические устройства и аппаратура связи. Остальная доля от общего числа поставок пришлась на мучные изделия, продукты питания и обувь.

«Московские промышленные предприятия поставили в другие страны свою продукцию на 15,6 миллиарда долларов, из них 2,4 миллиарда пришлось на механическое оборудование и технику», — подчеркнул он.

Овчинский добавил, что по сравнению с 2020 годом объем экспорта этой категории товаров увеличился на 48%. Также до 1,6 миллиарда долларов (26,2%) увеличились поставки электрических устройств и аппаратуры связи.

По данным подведомственного департаменту инвестиционной и промышленной политики российской столицы Центра «Моспром», московские предприниматели в 2021 году увеличили продажи мучной продукции за границу до 219,1 миллиона долларов, это на 30% больше, чем годом ранее. Также до 166,4 миллиона долларов (рост 19,7%) увеличился экспорт продуктов питания и до 152 миллиона долларов (рост на 14,4%) выросли продажи обуви московского производства.

Специалисты Центра «Моспром» оказывают полную поддержку предпринимателям агропромышленного комплекса столицы. Они изучают выходы на целевые рынки, а также помогают с поисками контрагентов и берут на себя переговоры с зарубежными покупателями.

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