Госдолг России за полгода вырос до 20,4 триллиона рублей

Госдолг России по итогам первого полугодия 2021 вырос до 20,4 триллиона рублей. Как отметили в аналитической записке Счетной палаты, эта сумма составляет 17,7% ВВП страны.

В Счетной палате указали, что внешний долг России за полгода вырос на 3,2%. На обслуживание госдолга страна потратила 506 миллиардов рублей. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что госдолг России в следующие три года будет составлять примерно 18-20% ВВП.

Как добавили в Центре стратегических разработок, на данный момент уровень госдолга остается в безопасных рамках для финансовой системы России. Его можно назвать комфортным для развития отечественной экономики, уверены эксперты.

Международные рейтинговые агентства также считают, что экономика России в целом вышла на допандемийный уровень, и реальных угроз обрушения в стране не предвидится. Зарубежные эксперты уверены, что даже новые ограничения из-за коронавируса не смогут пошатнуть финансовое положение России. Единственную опасность они видят в глобальных западных санкциях, но пока предпосылок для этого нет.