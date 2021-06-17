facebook_pixel
    17 июня 2021, 05:20

    Процентные ставки по кредитам вырастут в России

    Екатерина Шамина

    В России увеличится стоимость кредитных продуктов вслед за повышением ключевой ставки. Ставки по займам вырастут на 0,3-1 процентный пункт.

    Процентные ставки по кредитам вырастут в России

    В начале июня Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%. Зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов рассказал «Известиям», что ставки на кредиты вырастут на 0,5-1%, а на депозиты — 0,2-0,3%.

    «В МТС Банке считают, что стоимость кредитных продуктов на рынке увеличится на 0,3–0,5 процентных пункта. С большой вероятностью изменения коснутся рыночных ставок по ипотеке и автокредитам, уверены в Росбанке», — сообщило издание.

    Многие банки заранее учли будущие изменения по ключевой ставке. В Почта Банке уже подняли ставки по депозитным программам. В ВТБ, Райффайзенбанке и «Ренессанс Кредит» также пересмотрели условия по депозитам в начале июня. УБРиР после повышения ключевой ставки увеличил проценты по многим вкладам на 0,25%.

    До 20 июня скорректируют депозитную политику в ОТП Банке, они планируют повысить ставки на 0,5-0,7%.

    Повышение ставок по кредитам приведет к снижению темпов их выдачи на 12-15%, считают специалисты.