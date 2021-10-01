Покупки с пользой для природы. Совкомбанк запустил акцию «Вырасти лес»

Совкомбанк объявил о старте акции «Вырасти лес». Клиенты с картой рассрочки «Халва» смогут не только принять участие в озеленении родной страны, но и получить особенный сертификат с координатами их персонального дерева.

Акция «Вырасти лес» 1 октября стартует в Совкомбанке для держателей карты рассрочки «Халва», по условиям которой 1% от всех покупок будет отчисляться на посадку деревьев, а участники получат именные сертификаты c координатами саженцев при выполнении заданий в мобильном приложении.

Как посадить свое дерево

С 1 по 31 октября 2021 года, когда будет проходить акция, клиентам нужно будет зарегистрироваться с помощью мобильного приложения «Совкомбанк-Халва» и выполнить любое из заданий:

подтвердить свой e-mail в мобильном приложении;

совершить единовременную транзакцию на пять тысяч рублей в любой из категорий: здоровье, спорт, подарки и развлечения;

совершить пять транзакций на общую сумму не менее 10 тысяч рублей в период акции.

Источник фото: Совкомбанк

Участники, которые с этим справятся, получат не только именной сертификат с указанием точных координат дерева, но и возможность внести более существенный вклад в озеленение, увеличив индивидуальное количество саженцев. Чтобы клиентам было комфортнее совершать желаемые покупки, срок беспроцентной рассрочки для участников акции будет увеличен до 12 месяцев.

Покупая, заботиться о природе

Посадки новых деревьев запланированы на ноябрь 2021 года на лесостепной территории Алексеевского района Волгоградской области. Там каждый саженец будет поддерживаться лесничеством в течение всего периода роста.

«Банк поддерживает инициативы, направленные на охрану окружающей среды и сохранение природных ресурсов, и рад предоставить клиентам возможность не только совершать выгодные покупки, но и одновременно заботиться о природе. В этот раз мы запустили акцию, приуроченную к актуальной повестке по сокращению быстрых темпов вырубки деревьев и выбросов парниковых газов, чтобы помочь 7,5 миллиона пользователей карты рассрочки „Халва“ внести свой вклад в восстановление и сохранение лесного фонда страны. Надеемся, что благодаря совместным усилиям наш проект получит дальнейшее развитие», — отметил управляющий директор национальной системы рассрочек «Халва» Совкомбанка Александр Дворский.

Охрана окружающей среды

С 2019 года Совкомбанк является участником «Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде» (UNEP FI) и придерживается принципов охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления в своей деятельности.

Банк содействует достижению глобальных Целей устойчивого развития ООН в рамках своей деятельности и стремится поддерживать проекты, направленные на решение важнейших экономических, экологических и социальных проблем планеты.

Более подробную информацию об условиях акции можно получить на официальном сайте карты или по телефону 8 (800) 100-777-2 (звонок по России бесплатный).

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 триллиона рублей по МСФО). В банке работают 24,5 тысячи сотрудников в 2942 офисах, расположенных в 1037 населенных пунктах в 77 субъектах Российской Федерации. Банк обслуживает 11,9 миллиона клиентов: 11,1 миллиона заемщиков, 0,6 миллиона вкладчиков и 0,2 миллиона юридических лиц.