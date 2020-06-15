Выпуск банковских карт в России могут сделать платным

Российские банки могут начать брать деньги с клиентов за обслуживание и выпуск банковских карт.

Помимо этого, кредитные организации могут сделать платными использование платежных приложений и колл-центра, пишет газета «Известия».

Это может произойти, если Центробанк сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1%. Ассоциация банков России направила в правительство письмо, в котором говорится, что ограничения тарифов обернутся для кредитных организаций потерями порядка 10–15 миллиардов рублей.

В кредитных организациях изданию подтвердили, что субсидировать сервисы и услуги, по всей видимости, в скором времени придется за счет клиентов. Однако в Центробанке обнадежили, заявив, что ограничение комиссий за эквайринг носит только временный характер.

Мошенники с частой периодичностью придумывают новые пути обмана россиян. Так, у них в запасе есть несколько способов взлома карт с бесконтактной оплатой. Злоумышленники могут завладеть деньгами через нелегальный POS-терминал или считыватель информации. Чаще всего мошенники атакуют смартфоны с мобильным банком.