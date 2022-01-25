Выплаты за задержки авиарейсов в России предложили сделать автоматическими

Автоматическими предложили сделать в России выплаты компенсаций пассажирам за задержки рейсов. Соответствующую инициативу в Госдуму направило Общероссийское объединение пассажиров (ООП), сообщили «Известия».

В настоящее время компенсацию за задержку рейсов граждане могут получить только в заявительном порядке. При этом обращаются за ней не более 10% пассажиров, поскольку размер выплат в РФ составляет 25 рублей за час опоздания. В Европе эта сумма варьируется в пределах 200-600 евро при ожидании от двух до четырех часов.

Также представители объединения попросили у депутатов вновь рассмотреть законопроект о повышении размера компенсации до 3% от цены билета.

«Автоматическая компенсация сэкономит множество нервов и человеко-часов бюрократической переписки, но сама по себе не сократит число задержек рейсов. С учетом ее увеличения до 3% от провозной платы за каждый час задержки — это беспроигрышный ход: приятно пассажиру, не обременительно для авиакомпании», — предположил замруководителя направления «Экономика инфраструктурных отраслей» Центра стратегических разработок Алексей Сафронов.

При этом эксперты не исключают, что предложенные меры не сократят число задержек, но приведут к росту стоимости билетов.