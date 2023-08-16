Деньги 16 августа 2023, 21:19 Выплаты участникам СВО назначат без заявлений Минтруд предложил назначать выплаты ветеранам СВО без заявлений РИА «Новости»

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Назначение ежемесячных выплат участникам специальной военной операции переведут в беззаявительный режим. Как сообщил ТАСС, такое постановление подготовили в Министерстве труда и социальной защиты России.

В пресс-службе ведомства пояснили, что все сведения о получателях выплат Социальный фонд получит самостоятельно через межведомственное взаимодействие. Пока это предложение находится в стадии общественного обсуждения.

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Цель инициативы заключается в том, чтобы участники спецоперации, которые не имеют возможности обратиться с заявлением для получения выплат, получали положенные деньги сразу после получения статуса ветерана.

Сейчас они могут сообщить о себе через портал госуслуг, при личном приеме в отделении Социального фонда или МФЦ, а также письмом через «Почту России».

Речь в данном случае идет о ежемесячных социальных выплатах, которые получают льготные категории россиян, инвалиды, ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны.

В 2022 году на поддержку участников специальной военной операции направили более 57 миллиардов рублей из федерального бюджета. Это не считая поддержки со стороны регионов, которые освободили ветеранов от коммунальных платежей, транспортного налога и ввели собственные ежемесячные выплаты.