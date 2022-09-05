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Институт Минфина предложил новую систему выплат пособий безработным. Она уже частично работает

Доктор экономических наук Зубец:в России сейчас официально мало безработных

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Специалисты НИФИ Минфина предложили идею усовершенствования российской модели пособий по безработице. В нынешней системе у безработных нет мотивации искать работу. Однако даже сейчас соискатель может легко потерять денежную помощь, если откажется от вариантов трудоустройства. По мнению специалиста, в настоящий момент уровень безработици в России довольно низкий.

В Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина предложили новую модель выплат пособий по безработице. Исследователи заявили о собственной концепции финансовой поддержки безработных. По их мнению, надо отменить принцип назначения пособий при регистрации в качестве безработного, писал РБК.

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Денежную помощь нужно назначать лишь тем, чья семья признана малоимущей и в том случае, если безработица приняла длительный характер. Один из возможных эффектов такого изменения — «оптимизация финансирования политики занятости».

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Источник фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

По мнению специалистов, сейчас существует перекос финансирования в сторону пассивной политики занятости. Это те меры, которые не побуждают безработных искать новую работу.

Пособие по безработице влечет за собой рост регистрируемой безработицы и в том числе увеличивает количество «профессиональных безработных», которые не имеют желания трудиться.

Исследователи уверены, что сейчас подходящее время для воплощения их предложения в жизнь, поскольку российская политика занятости населения претерпевает изменения.

Но Минтруд оказался против такого предложения от НИФИ. В ведомстве отметили, что пособие назначают на период поиска трудового дохода вне зависимости от уровня заработной платы.

Сложности инициативы

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Алексей Зубец объяснил «360», что цель инициативы исследователей — побудить людей пойти на работу. Он отметил, что пособие по безработице в России небольшое, только в период пандемии оно сравнялось с прожиточным минимумом.

Специалист напомнил, что для снятия пособия безработному нужно несколько раз отказаться от предложений центра занятости и биржи труда.

«Человек приходит и регистрируется, и ему дают на выбор несколько вариантов трудоустройства. Но если он отказывается от нескольких предложений, то с него снимают пособие», — рассказал специалист.

Он отметил, что сейчас количество людей, которые получают пособие в 10 раз меньше, чем безработных. Если судить по методикам оценки безработицы, то есть довольно много людей, которые не имеют места работы, но и не собираются его искать. По мнению специалиста, предложение исследователей уже частично реализовано. Поскольку безработного лишают пособия, если он не готов принять предложение центра занятости.

Плюсы и минусы системы

У нынешней системы есть как положительные стороны, так и недостатки. Зубец объяснил, что далеко не все вакансии, которые есть на рынке, представлены в социальных центрах занятости. Помимо этого, параллельно с ними работают кадровые агентства, что создает два рынка труда.

Второй недостаток — низкие пособия по безработице, которые не могут обеспечить нормальное проживание.

Тем не менее государственные социальные службы показывают свою эффективность. Зубец отметил, что сейчас в России официально мало безработных. По его словам, этот показатель не просто низкий, а рекордно низкий за все время.

Льготы

Минтруд РФ

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