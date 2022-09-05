Деньги 05 сентября 2022, 22:15 Поделиться Telegram

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Viber Институт Минфина предложил новую систему выплат пособий безработным. Она уже частично работает Доктор экономических наук Зубец:в России сейчас официально мало безработных Источник фото: РИА «Новости»

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Специалисты НИФИ Минфина предложили идею усовершенствования российской модели пособий по безработице. В нынешней системе у безработных нет мотивации искать работу. Однако даже сейчас соискатель может легко потерять денежную помощь, если откажется от вариантов трудоустройства. По мнению специалиста, в настоящий момент уровень безработици в России довольно низкий.

В Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина предложили новую модель выплат пособий по безработице. Исследователи заявили о собственной концепции финансовой поддержки безработных. По их мнению, надо отменить принцип назначения пособий при регистрации в качестве безработного, писал РБК.

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Денежную помощь нужно назначать лишь тем, чья семья признана малоимущей и в том случае, если безработица приняла длительный характер. Один из возможных эффектов такого изменения — «оптимизация финансирования политики занятости».

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Источник фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

По мнению специалистов, сейчас существует перекос финансирования в сторону пассивной политики занятости. Это те меры, которые не побуждают безработных искать новую работу.

Пособие по безработице влечет за собой рост регистрируемой безработицы и в том числе увеличивает количество «профессиональных безработных», которые не имеют желания трудиться.

Исследователи уверены, что сейчас подходящее время для воплощения их предложения в жизнь, поскольку российская политика занятости населения претерпевает изменения.

Но Минтруд оказался против такого предложения от НИФИ. В ведомстве отметили, что пособие назначают на период поиска трудового дохода вне зависимости от уровня заработной платы.

Сложности инициативы

Специалист напомнил, что для снятия пособия безработному нужно несколько раз отказаться от предложений центра занятости и биржи труда.

«Человек приходит и регистрируется, и ему дают на выбор несколько вариантов трудоустройства. Но если он отказывается от нескольких предложений, то с него снимают пособие», — рассказал специалист.

Он отметил, что сейчас количество людей, которые получают пособие в 10 раз меньше, чем безработных. Если судить по методикам оценки безработицы, то есть довольно много людей, которые не имеют места работы, но и не собираются его искать. По мнению специалиста, предложение исследователей уже частично реализовано. Поскольку безработного лишают пособия, если он не готов принять предложение центра занятости.

Плюсы и минусы системы

Второй недостаток — низкие пособия по безработице, которые не могут обеспечить нормальное проживание.

Тем не менее государственные социальные службы показывают свою эффективность. Зубец отметил, что сейчас в России официально мало безработных. По его словам, этот показатель не просто низкий, а рекордно низкий за все время.

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