Выплатившие ипотеку россияне пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Россияне после сокращения процентных ставок по ипотеке ринулись рефинансировать кредиты в другие банки. Долги погашены, но теперь — новая проблема. Вернуть документы о снятии залога с недвижимости не так просто.

Росреестр, по словам заемщиков, не справляется с большим потоком документов, накопившимся еще с нерабочих дней во время самоизоляции. Плюс новые клиенты, которых стало в разы больше. В итоге задержки тянутся больше месяца.

Об этом пишут многочисленные пользователи форума Banki.ru. Жалуются клиенты разных банков — Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, «Открытия», Росбанка, Транскапиталбанка и других.

Сами кредитные организации винят в задержках МФЦ — по их словам, эти центры до сих пор работают с некоторыми ограничениями.

Как рассказал РБК гендиректор компании, занимающейся регистрацией электронных закладных, Алексей Макаров, раньше Росреестр оформлял закладные только в бумажном виде. На электронный документооборот перешли только два года назад.

В самом Росреестре агентству объяснили, что каждый случай нужно рассматривать отдельно — ведь в процессе снятия обременения участвуют несколько сторон.