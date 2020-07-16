Выплатившие ипотеку россияне пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Росреестр, по словам заемщиков, не справляется с большим потоком документов, накопившимся еще с нерабочих дней во время самоизоляции. Плюс новые клиенты, которых стало в разы больше. В итоге задержки тянутся больше месяца.
Об этом пишут многочисленные пользователи форума Banki.ru. Жалуются клиенты разных банков — Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, «Открытия», Росбанка, Транскапиталбанка и других.
Сами кредитные организации винят в задержках МФЦ — по их словам, эти центры до сих пор работают с некоторыми ограничениями.
Как рассказал РБК гендиректор компании, занимающейся регистрацией электронных закладных, Алексей Макаров, раньше Росреестр оформлял закладные только в бумажном виде. На электронный документооборот перешли только два года назад.
В самом Росреестре агентству объяснили, что каждый случай нужно рассматривать отдельно — ведь в процессе снятия обременения участвуют несколько сторон.