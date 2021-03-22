Новую схему обналичивания денег выявили в России

Новая схема обналичивания денег появилась в России: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга.

Чаще всего в модификациях «теневой инкассации» замешаны реально действующие предприятия с большим оборотом «живых» денег. В их числе крупные федеральные и региональные торговые сети, оптово-розничные рынки, автосалоны.

Деньги от заказчиков наличных перечисляются на счета компаний или связанных с ними лиц через большое число посредников, которые обладают признаками фиктивности, подчеркивается в бюллетене.

При этом в законодательстве нет статьи, непосредственно посвященной обналичиванию денег, отметила член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Антонина Левашенко.

Но по своей сути эта теневая операция охватывается другими составами УК РФ, объяснила Левашенко. Например, ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей».

Банки предложили радикальный способ борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы. Финансовые организации намерены получить право не исполнять требования клиентов о выдаче денег по таким документам в некоторых случаях.