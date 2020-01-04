Выигравший миллиард в лотерею сможет забрать деньги в течение нескольких лет

Житель Подмосковья выиграл в лотерею миллиард. Билет он купил в селе Юдино Одинцовского городского округа в Московской области. Будущий миллиардер на связь не выходит. В «Столото» рассказали, в течение какого срока он может забрать выигрыш.

«Это произошло! По итогам новогоднего тиража „Русского лото“ в стране появился первый лотерейный миллиардер. Участник из Москвы выиграл миллиард рублей! Это абсолютный рекорд в истории российских лотерей. Номер билета победителя: 131626314944. Какая невероятная удача», — рассказали в компании-организаторе лотереи.

У лотерейного победителя теперь есть в запасе полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш. Впрочем, при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, объяснили в «Столото».

«Если участник так и не появится, вся сумма будет перечислена в госбюджет в полном объеме», — добавили в пресс-службе распространителя лотереи.

По словам представителей организатора, уважительной может считаться почти любая причина: не был в стране, болел, был в командировке или даже в заключении. Компания заинтересована в том, чтобы выигрыш был выплачен.