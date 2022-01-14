Выигравшая 500 миллионов рублей в лотерею россиянка рассказала, на что потратит деньги

Жительница Краснодарского края Светлана Брагина стала одной из победительниц новогоднего розыгрыша «Русского лото». Женщина выиграла 500 миллионов рублей и намерена тратить деньги разумно.

В распространителе гослотерей «Столото» рассказали РИА «Новости», что главный приз в один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото» разделили между собой два россиянина.

«Одной из этих счастливчиков стала Светлана Брагина из Краснодарского края. Женщина выиграла 500 миллионов рублей», — уточнили в компании.

Сама Светлана призналась, что не надеялась получить многомиллионный приз. Россиянка выиграла небольшую сумму в предыдущем тираже и обменяла ее на билеты новогоднего. Теперь ей требуется время, чтобы решить, каким образом потратить деньги.

«Сумма огромная, но я хочу тратить средства разумно. В первую очередь распрощаюсь с кредитами», — сказала Брагина.

Женщина планирует исполнить мечту дочери и зятя — купить им коттедж, а супругу поможет обновить автомобиль. Светлана хочет воплотить в жизнь и собственное желание — побывать в Лондоне.

«Благодаря выигрышу смогу себе это позволить», — поделилась она, добавив, что хочет заняться благотворительностью и помогать приюту для животных.