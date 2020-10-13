Выдача потребительских кредитов в России сократилась впервые с апреля

В начале осени в России выдали меньше необеспеченных кредитов впервые с апреля. В сентябре российские банки оформили 1,34 миллиона кредитов наличными на 453,6 миллиарда рублей.

Объем выданных ссуд, по сравнению с августом, стал ниже на 3%, а их количество — на 5%. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Судя по статистике ОКБ, в годовом выражении падение составило 5 и 13% соответственно. С мая показатель на фоне пандемии восстанавливался, а в июле–августе вернулся к докризисному уровню и на 3-4% превысил данные за аналогичный период 2019 года.

На кредитование в начале осени повлияла сезонность. Подготовка школьников к новому учебному году и сезон отпусков завершился, а спрос населения на кредиты традиционно начал снижаться. В ОКБ заметили, что эффект отложенного спроса исчерпал себя за июль–август и перестал поддерживать кредитование.

Эксперты отмечают, что политика банков по выдаче кредитов стала более консервативной, чем до пандемии. Расходы населения не растут, а макроэкономические риски до сих пор значительны.

Кроме того, свою роль сыграла и ситуация с ключевой ставкой ЦБ. В последние месяцы она снижалась, и банки, пусть и неохотно, следовали в этом за регулятором. В сентябре ставка осталась прежней, что могло отразиться на выдаче кредитов.

Специалисты полагают, что многое будет зависеть от ситуации с вирусом в последнем квартале года. В этот период банковская розница традиционно ускоряется в преддверии праздников. Если же из-за коронавируса введут жесткие ограничения по типу весенних мер, то выдача кредитов будет постепенно снижаться и достигнет апрельских значений.