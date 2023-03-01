Деньги 01 марта 2023, 03:49 Выдача потребительских кредитов снизилась почти на треть в России «Известия»: Центробанк решил ограничить долговую нагрузку на россиян РИА «Новости»

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Количество выданных банковских кредитов на покупку потребительских товаров снизилось в России на 27%. Эксперты связали кредитное охлаждение россиян с ухудшением общеэкономической ситуации и сложной геополитической ситуацией, сообщили «Известия».

По данным Национального бюро кредитных историй, в 2022 году количество выданных потребительских кредитов составило 12,53 миллиона единиц, сократившись на 27,1% по сравнению с предыдущим годом.

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«При этом по сравнению с 2020 годом выдача потребкредитов в прошлом году снизилась менее существенно — на 14,3%», — отметили в организации.

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Одной из ключевых причин является ухудшение общеэкономической ситуации и подорожание заемных средств. Наибольшее падение кредитования зафиксировали прошлой весной, рассказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин,

Экономическая неопределенность и сложная геополитическая ситуация подтолкнули население к откладыванию средств. Юрист Евгения Боднар рассказала, что в 2022 году уровень закредитованности россиян вырос до 55%.

«Спрос на необеспеченные кредиты и займы остался на высоком уровне, что стало основным направлением работы для МКК и банков. Кредиторы немного смягчили требования к заемщикам», — отметила она.

По мнению экспертов, в ближайшее время динамику темпов кредитования граждан России будут определять общеэкономические факторы.

С января 2023 года Центробанк ограничил количество кредитов и займов, которое банки и МФО могут оформлять с предельным уровнем долговой нагрузки.