Выдача микрозаймов в апреле достигла исторического минимума

Выдача микрозаймов упала до исторического минимума — 11,4 миллиарда рублей.

По сравнению с апрелем 2019 года падение составило 46,5%. Эксперты видят причины в введении режима самоизоляции, ужесточении кредитной политики и правил со стороны кредиторов. Объемы смогут восстановиться к концу года, полагает генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Микрофинансовый портфель по итогам 2020-го останется на прошлогоднем уровне — и это при хорошем развитии событий.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) подтвердили резкое сокращение выдачи микрозаймов. По данным его представителей, общая сумма выданных за апрель микрозаймов — 7,8 миллиарда рублей. Соответственно, по сравнению с прошлым месяцем сокращение выдачи в штуках составило 35,1%, а по суммам — 38,3%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков назвал такое снижение серьезным. По его мнению, на восстановление рынка микрокредитов уйдет некоторое время.