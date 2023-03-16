Деньги 16 марта 2023, 19:13 Выдача кредитных карт в России сократилась на 16,2%

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Россияне стали меньше интересоваться кредитными картами, их в 2022 году оформили на 16,2% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй.

Больше всего новых кредиток выпустили в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Башкортостане. И хотя в феврале открыли больше новых карт, чем в январе, их количество все равно значительно меньше по сравнению в прошлым годом.

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«При этом с августа 2022 года количество новых выданных кредитных карт в основном снижалось. Такая динамика объясняется прежде всего тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства», — директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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