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    10 июня 2021, 04:15

    Россиянам раскрыли способ получения налогового вычета после ковида

    Дарья Бунякова

    Восстановление после ковида требует затрат на обследования и реабилитацию. За все эти медицинские процедуры можно получить налоговый вычет, сообщил налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев.

    Россиянам раскрыли способ получения налогового вычета после ковида

    После выздоровления от ковида медики рекомендуют пройти полное обследование организма, включая диагностику сердца, легких, желудочно-кишечного тракта. Адвокат отметил, что налоговый вычет можно получить за два вида медицинских услуг — дорогостоящее лечение и все остальное.

    «Список видов дорогостоящего лечения отдельно установлен правительством, там предел вычета — до двух миллионов рублей. Обычное лечение ограничено 120 тысячами рублей. Если вы оплачиваете лечение и у вас есть подтверждающие документы, вы можете оформить вычет», — пояснил Андреев радио Sputnik.

    По словам эксперта, в 2022 году также можно будет получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные в 2021-м. При этом организация должна быть включена в реестр, который будет вести Министерство спорта. Такие правила внесли в Налоговый кодекс.