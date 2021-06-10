Россиянам раскрыли способ получения налогового вычета после ковида

Восстановление после ковида требует затрат на обследования и реабилитацию. За все эти медицинские процедуры можно получить налоговый вычет, сообщил налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев.

После выздоровления от ковида медики рекомендуют пройти полное обследование организма, включая диагностику сердца, легких, желудочно-кишечного тракта. Адвокат отметил, что налоговый вычет можно получить за два вида медицинских услуг — дорогостоящее лечение и все остальное.

«Список видов дорогостоящего лечения отдельно установлен правительством, там предел вычета — до двух миллионов рублей. Обычное лечение ограничено 120 тысячами рублей. Если вы оплачиваете лечение и у вас есть подтверждающие документы, вы можете оформить вычет», — пояснил Андреев радио Sputnik.

По словам эксперта, в 2022 году также можно будет получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные в 2021-м. При этом организация должна быть включена в реестр, который будет вести Министерство спорта. Такие правила внесли в Налоговый кодекс.