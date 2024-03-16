Деньги 16 марта 2024, 13:24 Выборы и заседание ЦБ определят динамику курса рубля на следующей неделе Аналитик Антонов: динамику курса рубля определят выборы и заседание ЦБ по ставке РИА «Новости»

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Выборы президента России и заседание Центробанка по ставке — два ключевых события, которые будут определять курс рубля на следующей неделе. Об этом в комментарии агентству «Прайм» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По словам специалиста, оба эти фактора учтены рынком. Но доллар вместе с тем все же может укрепить свои позиции.

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Ослабление российской национальной валюты, по его словам, могут спровоцировать растущая геополитическая напряженность, а также выжидательная позиция участников рынка перед выборами в России 15–17 марта.

Также на курс рубля оказали дополнительное давление данные по инфляции в США, вызвавшие опасения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, указал собеседник агентства.

Баррель нефти марки Brent тем временем уже превысил уровень сопротивления в 84 доллара и начал стремится к следующему — в 87,5 доллара. При условии сохранения геополитических рисков и снижении доллара можно рассмотреть уровень 88,50 за баррель, указало агентство. Для российской валюты дорожающая нефть — позитивный фактор.

Говоря о будущем заседании ЦБ, которое пройдет 22 марта, Антонов отметил, что от него ожидается сохранение ставки на 16%. Само заседание, скорее всего, не окажет влияния на рынок, а вот выступление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции — может, заключило издание.