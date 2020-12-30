Аналитики уточнили прогноз увеличения ВВП в 2021 году

Эксперты ведущих финансовых организаций и институтов высказали предположение, что рост ВВП в 2021 году в России составит 2,7% в том случае, если глобальная экономика быстро выйдет из коронавирусного кризиса и при условии сохранения высоких цен на нефть.

Об этом газете «Известия» сообщили опрошенные изданием аналитики. Они также назвали несколько рисков, которые могут повлиять на рост ВВП. В том числе, геополитическая напряженность.

Самый оптимистичный прогноз о росте валового продукта на 3,5-3,7% газете дали в госбанках — ВТБ, «Сбере», Россельхозе и АКРА. Главный экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков считает, что в следующем году экономику ожидает восстановление сфер платных услуг и транспорта, а также оживление в розничной торговле, строительстве и ориентированных на экспорт секторах.

Аналитики утверждают, что полное восстановление экономики напрямую зависит от успеха в борьбе с коронавирусом, но быстрого возвращения к докризисным показателям ждать не стоит.

Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров думает, что, если ограничительные меры затянутся до конца 2021 года, то темпы восстановления экономического роста составят около 2%.

Фактором повышенной неопределенности может стать политика новой администрации США, которая может объявить о новых антироссийских санкциях. Об этом заявил Кирилл Соколов из Совкомбанка.

На рост ВВП может также повлиять высокий уровень долговой нагрузки в мире, который может вызвать преждевременное сворачивание стимулирующих мер для бизнеса во многих странах мира.

По мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, тормозящим фактором в 2021 году может стать низкая стоимость нефти и сокращение госрасходов.

«Сейчас стоимость сырья укладывается в бюджетные показатели, однако снижение объема экспорта черного золота по соглашению ОПЕК+ и спроса со стороны основных потребителей будут давить на рост экономики», — отметил он.

Еще одной причиной замедления рост ВВП на 0,3–0,5% эксперты назвали демографический спад.