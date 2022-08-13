ВВП России во втором квартале года снизился на 4%

По предварительной оценке, снижение ВВП России во втором квартале 2022 года составило 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат), передал ТАСС.

Ранее Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в первом квартале на уровне 3,5%. До этого экономика России показывала рост ВВП четыре квартала подряд.

При расчете динамики ВВП использовались индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение физического объема: оптовый товарооборот снизился на 15,3%, розничный товарооборот — на 9,8%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 8,9%, пассажирооборот — на 5,3%, обрабатывающие производства — на 3,3%, грузооборот — на 2,9%.

До этого Банк России допустил возможное снижение индекса цен на продукты питания. Произойти это может в конце августа — начале сентября 2022 года.